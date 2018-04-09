У США автобус зі школярами влетів в естакаду, постраждали понад 40 людей (відео)

12:12, 09 квітня 2018
Світ
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У Сполучених Штатах сталася масштабна ДТП / prm

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Про це повідомляє ABC News. Так, згідно з інформацією, інцидент стався ввечері 8 квітня.

"Автобус перевозив школярів, які повернулися з поїздки в Європу, до торгового центру, де вони повинні були зустрітися з батьками", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у результаті ДТП постраждали 42 людини з 44, що були в автобусі.

"У багатьох серйозні травми", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Техас сталася жахлива аварія. Фура вилетіла з мосту і загорілася після того, як у неї врізався інший автомобіль. 

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Теги: #США#ДТП