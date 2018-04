У США автобус зі школярами влетів в естакаду, постраждали понад 40 людей (відео)

У штаті Нью-Йорк в США автобус, що перевозив школярів у віці 16-18 років, врізався в проліт естакади, в результаті чого постраждали понад 40 людей.

Про це повідомляє ABC News. Так, згідно з інформацією, інцидент стався ввечері 8 квітня.

"Автобус перевозив школярів, які повернулися з поїздки в Європу, до торгового центру, де вони повинні були зустрітися з батьками", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у результаті ДТП постраждали 42 людини з 44, що були в автобусі.

"У багатьох серйозні травми", - йдеться у повідомленні.

