Радник Трампа з питань внутрішньої безпеки пішов у відставку

Боссерт пішов у відставку на прохання Джона Болтона, нового радника Трампа з національної безпеки.

Радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки в Том Боссерт пішов у відставку.

Про це заявила прес-секретар адміністрації Трампа Сара Сандерс, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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За її словами, Боссерт пішов у відставку на прохання Джона Болтона, нового радника Трампа з національної безпеки. «Президент вдячний за прихильність Тома захисту та безпеки нашої країни», - сказала Сандерс.

Вона підкреслила роль Боссерта у захисті США від терористичних загроз, зміцнення американської кібербезпеки та реагування на стихійні лиха.

Напередодні видання The Hill з посиланням на чиновника в Білому домі повідомляло, що представник ради національної безпеки Майкл Ентон також піде у відставку.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив Джона Болтона на посаду свого радника з національної безпеки. 9 квітня відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від попереднього радника з нацбезпеки Герберта Макмастера до Джона Болтона.