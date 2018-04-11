Президент Франції пригрозив ударом по сирійських "хімічних об'єктах"

10 квітня також відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" сирійського правителя Башара Асада.

Про це Макрон заявив у Парижі після зустрічі з саудівським принцом-наступником Мохаммедом бін Салманом, пише Deutsche Welle.

За словами французького президента, удар може стати відповіддю Парижа на ймовірну хімічну атаку, скоєну в сирійському місті Дума.

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Макрон запевнив, що Франція підтримує постійний діалог зі своїми найближчими партнерами - США та Великою Британією - щодо подальших можливих дій проти сирійського режиму. Він також пообіцяв "найближчими днями" повідомити про своє рішення.

Водночас Макрон виключив будь-які загрози для союзників Башара Асада, зазначивши, що його рішення стосуватиметься лише "хімічних об'єктів". Французький президент раніше наголошував, що розглядає застосування хімічної зброї як "червону лінію" та погрожував військовими ударами у відповідь на такі дії.

10 квітня також відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Співрозмовники висловилися за негайну міжнародну реакцію на можливу хімічну атаку в Сирії. Сам факт застосування бойових отруйних речовин вони назвали "абсолютно огидним", цитує інформагенція Reuters. Мей цього ж дня провела телефонну розмову з приводу реакції на можливу хіматаку в Сирії з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин. При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.