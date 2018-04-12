Італія відмовилася брати участь у військових діях у Сирії

Італія не буде воювати, але надасть партнерам логістичну допомогу.

Італія не буде брати участі у військових діях у Сирії. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни.

Як передає РБК, глава уряду Паоло Джентілоні 12 квітня поспілкувався з кількома зарубіжними колегами, у тому числі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Після цього він заявив, що Італія не буде воювати, але зробить партнерам логістичну допомогу.

Читайте такожТрамп назвав терміни ракетного удару по Сирії

Раніше Меркель заявила, що Німеччина вважає використання хімзброї неприйнятним, але брати участь у військових діях в Сирії не буде. Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що прийме рішення щодо участі в бойових діях, коли будуть зібрані докази застосування в сирійській Думі хімічної зброї.

7 квітня Сирійсько-американське медичне товариство заявило про використання хімічної зброї в Думі (Східна Гута). Вони звинуватили у її вчиненні урядові війська, офіційний Дамаск заперечує свою провину.

Як повідомляв УНІАН, за даними CNN, ударна група Військово-морського флоту США готова вразити цілі у Сирії.