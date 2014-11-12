Молдова побудує газопровід з Румунії та СПГ-термінал, "втікаючи" від "Газпрому"

Про це заявив віце-прем'єр, міністр економіки Молдови Адріан Канду на зустрічі з послом Литви в Кишиневі Римантасом Латакасом, повідомляє ІА REGNUM.

"Ми хочемо перейняти литовську модель диверсифікації енергоресурсів", - сказав Канду.

Він також повідомив в цьому контексті про намір молдавської влади продовжити газопровід Ясси-Унгени до Кишинева. У свою чергу, посол Литви висловив готовність "надати в розпорядження Кишинева всю необхідну інформацію".

Зараз Молдова на 100% залежить від поставок російського газу. Румунсько-молдавський газопровід Ясси-Унгени, урочисте відкриття якого відбулося 27 серпня, за оцінкою самого Кишинева, у короткостроковій перспективі може знизити залежність Молдови від російського "блакитного палива" з 100% до 95%.

"Румунський газ" зможуть отримати лише жителі двох прикордонних районів Молдови, однак досі не отримали і невідомо, коли отримають, незважаючи на обіцянку молдавської влади про початок поставок вже з вересня.

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Для завершення взаємопідключення газотранспортних мереж Молдови і Румунії молдавській стороні буде необхідно побудувати компресійні станції і ще один газопровід Унгени-Кишинів.

Загальні витрати на ці проекти становлять близько 200 млн євро, тобто приблизно в 10 разів перевищують вартість газопроводу Ясси-Унгени, при тому, що молдавська сторона не зуміла знайти грошей на покриття будівництва навіть своєї ділянки цього газопроводу, звернувшись за допомогою до Румунії і фондів Євросоюзу.

При цьому ЄС, на допомогу якого розраховував Кишинів, вже заявив, що готовий взяти на себе лише 5% необхідних витрат на створення інфраструктури для доставки "румунського газу" в Кишинів.

Молдовська влада тим часом повідомила про наявність у них енергетичного Плану "Б" і ведуть переговори про можливість поставок скрапленого газу зі США. Крім того, міністр економіки Молдови Адріан Канду в середині жовтня повідомив про намір Кишинева за фінансової підтримки західних партнерів побудувати в районі порту Джурджулешти на Дунаї термінал для скрапленого газу та підземне газосховище.