Поліція перевозить в центр Єревану водометні машини

Після застосування проти протестувальників сльозогінного газу і шумових гранат, поліція Вірменії перевозить до будівлі парламенту водомети.

Співробітники вірменської поліції перевозять в центр Єревану на проспект Баграмяна водометні машини.

Читайте такожШумові гранати і сльозогінний газ: в центрі Єревану відбуваються сутички протестувальників з поліцією (фото, відео)

Про це повідомляє armtimes.com. Також до учасників акції повернувся лідер протесту Нікол Пашинян, після того як він постраждав в ході зіткнень і був госпіталізований.

В даний час в Єревані паралізовано дорожній рух, закриті десятки вулиць. На одній зі станцій метро мітингувальники сіли в дверях, між потягом і пероном, співробітники поліції намагалися силою прибрати їх. Між ними сталася сутичка.

Також, за деякими даними, серед протестувальників були помічені російські пропагандисти.

У Єревані серед протестувальників бігають російські пропагандисти з расстерянными фізіономіями - не можуть зрозуміти - для Расеюшки це добре чи погано... — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 16 квітня 2018 р.

Сьогодні Республіканська партія Вірменії і партія "Дашнакцутюн" висунули Сержа Саргсяна, який 2008-2018 роках був президентом країни, на пост прем'єр-міністра. Це відбулося через тиждень після інавгурації нового президента Армена Саркісяна, яка ознаменувала завершення переходу Вірменії від президентської республіки до парламентської. Після інавгурації нового президента главою держави став прем'єр-міністр, яким до сьогоднішнього дня був Карен Карапетян.

Як повідомляв УНІАН, у центрі столиці Вірменії Єревані відбуваються сутички протестувальників з поліцією. Протести в центрі Єревану переросли у зіткнення, коли мітингувальники спробували прорвати поліцейський кордон. Поліцейські застосували шумові гранати і сльозогінний газ. Повідомляється про постраждалих з обох сторін.