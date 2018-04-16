Противники "мафіозної влади" перекрили центр Єревана напередодні виборів прем'єр-міністра

15:23, 16 квітня 2018
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Центр Єревана зайняли прихильники опозиції / Фото twitter.com/CivilNetTV

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Як повідомляє NEWS.am, поліцейські перекрили проспект Баграмяна, щоб протестувальники не змогли просунутися у бік будівлі парламенту. Прихильники Пашиняна також намагалися блокувати роботу станції метро «Еритасардакан», але поліцейські вивели їх звідти. У поліції попередили, що якщо протестувальники будуть заважати громадському порядку, то акція може бути перервана.

"Це кампанія проти правлячої Республіканської партії Вірменії і 3-го терміну правління Сержа Саргсяна, в ім'я перемоги громадян Республіки Вірменія проти відчаю і в ім'я гідності, проти еміграції і в ім'я нового життя", - пояснив мету протестів Пашинян. На мітингу в Єревані 13 квітня він заявив, що "мафіозна влада захопила систему правління в країні".

Пашинян виступає проти можливого призначення екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Він і його прихильники почали акцію протесту ще 31 березня. На початку квітня відбулася церемонія інавгурації президента країни Армена Саркісяна, який став першим лідером країни, обраним вірменським парламентом.

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Новина в сюжеті: Протести в Єревані
Теги: #опозиція#Вірменія