Трамп вважає, що Росія поки що не заслуговує на введення нових санкцій

08:37, 19 квітня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Флориді. Захід транслювала прес-служба Білого дому.

«Ми введемо санкції як тільки вони (Росія) дійсно цього заслужать», - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп дізнався про намір влади ввести нові антиросійські санкції з телевізора. 15 квітня постпред США при ООН Ніккі Гейлі анонсувала, що США оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Згодом стало відомо, що Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти Росії.

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Теги: #Трамп#санкции против РФ