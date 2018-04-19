Трамп вважає, що Росія поки що не заслуговує на введення нових санкцій
08:37, 19 квітня 2018Світ
1356
Президент США дізнався про намір влади ввести нові антиросійські санкції з телевізора.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон введе нові санкції проти Росії, коли Москва цього дійсно заслуговує.
Читайте такожМеркель хоче попросити Трампа звільнити її від участі в санкціях проти Росії - Wall Street Journal
Про це президент США Дональд Трамп заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе у Флориді. Захід транслювала прес-служба Білого дому.
«Ми введемо санкції як тільки вони (Росія) дійсно цього заслужать», - сказав Трамп.
Нагадаємо, Трамп дізнався про намір влади ввести нові антиросійські санкції з телевізора. 15 квітня постпред США при ООН Ніккі Гейлі анонсувала, що США оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії.
Згодом стало відомо, що Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter