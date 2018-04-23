Постпред України про звіт щодо корупції в ПАРЄ: це початок великого скандалу

Постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба зазначає, що не передбачені які-небудь санкції щодо членів ПАРЄ.

Опублікований 22 квітня звіт незалежної слідчої групи про корупцію в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є початком великого скандалу.

Про це сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в коментарі каналу "112 Україна", передає «Гордон».

"Асамблея попросила людей, щодо яких звучать найбільш серйозні звинувачення, тимчасово припинити їхню участь у роботі асамблеї до з'ясування всіх обставин. Але далі цього їй буде дуже важко піти, бо, підкреслюю, цей документ не є частиною кримінального провадження або розслідування. Він є внутрішнім документом асамблеї. Тому тепер найцікавіше, власне, що буде робити асамблея, якою буде реакція, що будуть робити ті люди, які згадані в цьому документі, які нові факти будуть спливати. Я думаю, що це початок великого скандалу, який викличе додаткові хвилювання всередині Парламентської асамблеї та політичне протистояння", – заявив він.

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Кулеба додав, що не передбачені які-небудь санкції щодо членів ПАРЄ.

"Існують тільки етичні стандарти, яких повинні дотримуватися члени ПАРЄ. Очевидно, що, враховуючи масштаб цього скандалу, ці правила потрібно підсилювати. Планується уточнення правил, наприклад, отримання подарунків, адже дуже часто корупція проявляється у формі цінних подарунків членам ПАРЄ. Мова йде про те, що робити, якщо доведено факт корупції. Зараз просто запросили членів ПАРЄ самоусунутися. Ну ок, вони скажуть: "А ми не хочемо самоусуватися". Це робить асамблею безсилою", – сказав постпред України.

23-27 квітня в Страсбурзі (Франція) проходить весняна сесія ПАРЄ. В ході сесії обговорять статус журналістів в Європі, юридичні виклики, пов'язані з гібридною війною, боротьбу з організованою злочинністю шляхом конфіскації незаконних активів та інші питання.

За день до початку роботи сесії був опублікований 198-сторінковий звіт незалежної слідчої групи, в якому говорилося про корупційні дії на користь Азербайджану. Зазначалося, що сім діючих і колишніх членів ПАРЄ діяли всупереч етичним стандартам асамблеї. Серед нинішніх депутатів у звіті згадані екс-президент ПАРЄ Педро Аграмунт (Іспанія), а також Флоріан Преда (Румунія), Штефан Шеннах (Австрія), Самед Сеідов (Азербайджан) та Жорді Шукла (Іспанія).

Бюро ПАРЄ попросило депутатів, які фігурують у документі, призупинити участь в роботі асамблеї.

26 квітня у ПАРЄ пройдуть термінові дебати, в ході яких обговорять цей звіт.