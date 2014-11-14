ЗМІ: РФ погрожує Францію серйозними наслідками в разі зриву контракту по "Містралях"
15:46, 14 листопада 2014Світ
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Росія попередила Францію про серйозні фінансові наслідки, якщо Париж до кінця листопада, відповідно до домовленостей, не поставить перший бойовий корабель типу "Містраль".
REUTERS
"Ми готуємося до різних варіантів. Чекаємо до кінця місяця, потім будемо пред’являти серйозні претензії", - цитує агенція РИА Новости неназваного російського високопосадовця.
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За його словами, зараз експерти аналізують можливі суми збитків від невиконання договору. "Ця сума не буде таємною", - додав співрозмовник.
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