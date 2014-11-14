ЗМІ: РФ погрожує Францію серйозними наслідками в разі зриву контракту по "Містралях"

"Ми готуємося до різних варіантів. Чекаємо до кінця місяця, потім будемо пред’являти серйозні претензії", - цитує агенція РИА Новости неназваного російського високопосадовця.

Читайте такожРосія не отримає "Містраль" вчасно

За його словами, зараз експерти аналізують можливі суми збитків від невиконання договору. "Ця сума не буде таємною", - додав співрозмовник.