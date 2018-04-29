У Латвії заявили про наближення російських військових кораблів до свого кордону

Як стверджується в повідомленні військових, за п’ять морських миль від територіальних вод було помічено фрегат класу "Стерегущий".

Кораблі військово-морського флоту Російської Федерації наблизилися до територіальних вод Латвії. Читайте такожКордон між Латвією і Росією остаточно визначено Про це повідомляють латвійські Національні збройні сили в Twitter. Зазначається, що 28 квітня за п’ять морських миль від територіальних вод Латвії виявлено фрегат класу "Стерегущий", а за вісім морських миль - буксир класу "Горин" збройних сил Росії.

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