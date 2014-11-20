Вигнання з саміту G20 стало для Путіна болючим ударом - російський політик

Про це пише громадський активіст з Росії, російський політик і один з творців Партії 5 грудня Роман Доброхотов в колонці в журналі «Новое Время».

Зокрема, Доброхотов заявляє, що Путін пов'язував з самітом великі очікування і вигнання президента РФ стало серйозним ударом як для Кремля, так і для нього самого.

«Оформивши «розлучення» із Заходом, Путін вирішив піти радянським шляхом і знайти союзників у третьому світі. Москва різко підвищила інтенсивність контактів з Латинською Америкою і деякими азійськими країнами, насамперед Китаєм», - пише Доброхотов.

Читайте такожЕксперти про втечу Путіна з саміту G20: супермачо потрапив під холодний душ

Він також додає, що якщо б Путін обмежився б тільки анексією Криму, все могло б вийти інакше.

«Але перебуваючи в ілюзії своєї неймовірної популярності, він не помітив, як зайшов занадто далеко. І, прилетівши в Брісбен, раптом виявив, що його там ніхто не чекає, окрім коали з сумним поглядом", - пише політик.

Повний текст інтерв'ю Володимира В'ятровича читайте у випуску журналу "Новое Время" 21 листопада.