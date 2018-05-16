Постпред США в ООН залишила засідання під час виступу посла Палестини

У своєму виступі Хейлі не погодилася з тим, що зіткнення в Секторі Газа, котрі спалахнули в понеділок, пов'язані з відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі залишила залу Ради Безпеки організації, відмовившись слухати виступ посла Палестини Ріяда Мансура.

У вівторок, 15 травня, в Радбезі ООН, обговорювалася ситуація біля палестино-ізраїльського кордону, де в зіткненнях загинули понад 50 людей, повідомляє РБК з посиланням на ABC.

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У своєму виступі Хейлі не погодилася з тим, що зіткнення в Секторі Газа, котрі палахнули в понеділок, пов'язані з відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

"Швидше, насильство виходить від тих, хто відкидає існування держави Ізраїль в будь-якому з місць", - сказала Хейлі.

"Місце знаходження посольства ніяк не пов'язано ні з визначеними кордонами ізраїльського суверенітету в Єрусалимі, ні з питанням оскарження кордонів <...> Це жодним чином не підриває перспективи досягнення миру", - додала вона.

У своєму виступі вона поклала відповідальність за події на рух "Хамас". "Ми всі стурбовані насильством на Близькому Сході. Сполучені Штати висловлюють співчуття у зв'язку з людськими жертвами", - зазначила Хейлі.

MORE: Haley walked out before the Palestinian ambassador spoke at this morning's UN Security Council session. https://t.co/oPi24TDoLepic.twitter.com/wxQIt4K7x6 — ABC News (@ABC) May 15, 2018

Палестинський посол у своєму виступі обрушився з обвинуваченнями на адресу США. Він вказав на те, що загострення ситуації на кордоні Сектору Газа пов'язано з відкриттям посольства США в Єрусалимі. "Окупація є основним джерелом насильства в нашому регіоні", - сказав він.

"Ті, у кого інша риторика і порядок денний, чому ви так часто блокували транспарентне, незалежне міжнародне розслідування?", - вказав Мансур, не звертаючись безпосередньо до Сполучених Штатів.

Також він піддав критиці Радбез ООН за бездіяльність щодо подій в Палестині.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих палестинців під час кривавих сутичок із ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Газа у вівторок, 15 травня, зросла до 58 осіб.

Палестинці вийшли на протести через офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі, яке було перенесено з Тель-Авіва. Офіційна церемонія відбулася 14 травня.