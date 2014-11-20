Байден: США можуть посилити санкції проти Росії

На думку Байдена, чинні санкції проти Росії вже вплинули на російську економіку і мають "потужний ефект", повідомляє газета "День".

Як звернув увагу політик, в Росії "все ще є опція виконати свої зобов'язання" за мінським домовленостям, що дозволило б скасувати частину санкцій.

"Проте, якщо вона цього не зробить, ми цілком готові підвищити ціну за агресивні дії Росії в Україні. Я також хочу ще раз засудити окупацію і спробу анексії Росією Криму. Сполучені Штати, консультуючись з нашими союзниками, готові розглянути додаткові заходи, щоб чітко показати, що дії Росії не прийнятні", - сказав Байден.

Читайте такожУ ЄС ще не визначились із датою представлення санкційного списку бойовиківЯк повідомляв УНІАН, 21 листопада Байден прибуде в Україну. О 14.30-14.50 він разом з президентом України Петром Порошенком зробить заяви для представників засобів масової інформації.