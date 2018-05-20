Ємен випустив по Саудівській Аравії дві балістичні ракети

02:20, 20 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / фото U. S. Air Force

Про це повідомив представник коаліції арабських країн, передає ТСН з посиланням на Al-Arabia.

За словами коаліції, повстанці-хусити випустили по території Саудівської Аравії дві ракети. Друга впала в пустелі, де не було людей. Як зазначає видання, останній раз Ємен випустив ракети у вівторок, 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 20 осіб загинули і 45 отримали поранення через бомбардування Ємену Арабської коаліцією.

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Теги: #Ємен#Саудівська Аравія