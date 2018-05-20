Ємен випустив по Саудівській Аравії дві балістичні ракети
02:20, 20 травня 2018Світ
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Одну ракету перехопили, друга впала у пустелі.
Ілюстрація / фото U. S. Air Force
Протиповітряні сили Саудівської Аравії перехопили балістичну ракету, яку випустив Ємен в бік міста Хаміс-Мушайт на півдні країни.
Про це повідомив представник коаліції арабських країн, передає ТСН з посиланням на Al-Arabia.
За словами коаліції, повстанці-хусити випустили по території Саудівської Аравії дві ракети. Друга впала в пустелі, де не було людей. Як зазначає видання, останній раз Ємен випустив ракети у вівторок, 15 травня.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 20 осіб загинули і 45 отримали поранення через бомбардування Ємену Арабської коаліцією.
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