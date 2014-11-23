У Тбілісі поховали автора економічних реформ Грузії Каху Бендукідзе
Каха Бендукідзе помер 13 листопада незабаром після операції на серці.
У Тбілісі поховали автора ключових економічних реформ Грузії й великого друга України Каху Бендукідзе.
Вшанувати реформатора прийшли майже дві тисячі осіб, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Це були представники національних делегацій, місцеві політики, громадські та культурні діячі й сотні студентів. Прощалися з 58-річним політиком у кампусі заснованого ним Вільного університету.
Каха Бендукідзе був переконаний, що реформування країни повинна продовжити утворена та патріотична молодь.
Читайте такожНеопубліковане інтерв'ю Бендукідзе: Україна перебуває в особливому станіПоховали політика, згідно з його заповітом, поруч із могилою матері.
Помер Каха Бендукідзе 13 листопада невдовзі після перенесеної операції на серці.