У Тбілісі поховали автора економічних реформ Грузії Каху Бендукідзе

У Тбілісі поховали автора ключових економічних реформ Грузії й великого друга України Каху Бендукідзе.

Вшанувати реформатора прийшли майже дві тисячі осіб, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це були представники національних делегацій, місцеві політики, громадські та культурні діячі й сотні студентів. Прощалися з 58-річним політиком у кампусі заснованого ним Вільного університету.

Каха Бендукідзе був переконаний, що реформування країни повинна продовжити утворена та патріотична молодь.

Читайте такожНеопубліковане інтерв'ю Бендукідзе: Україна перебуває в особливому станіПоховали політика, згідно з його заповітом, поруч із могилою матері.

Помер Каха Бендукідзе 13 листопада невдовзі після перенесеної операції на серці.