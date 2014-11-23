НАТО: Захід повинен збільшувати втрати, які несе Росія через свою політику

Західні держави повинні посилювати санкції проти Росії, оскільки вона цілеспрямовано працює над руйнуванням звичного світового порядку.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу у своєму Twitter, передає Українська правда.

"Зараз Росія системно працює над тим, щоб знищити європейську політичну систему, яку раніше сама створювала", - вважає представник альянсу.

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Вершбоу підкреслив, що Захід повинен збільшувати втрати, які несе РФ через свою політику.

Заяви з цього приводу він оприлюднив у суботу на міжнародній конференції з питань безпеки у Галіфаксі (Велика Британія).

"Поки Росія порушує міжнародне право, поки вона намагається зруйнувати світовий порядок, Захід повинен збільшувати ціну (яку платить РФ)", - зазначив він.

"Неприпустима поведінка Росії вимагає від Заходу прихильності принципам, вимагає підвищувати ціну агресії і підтримувати Україну", - додав заступник генсека НАТО.