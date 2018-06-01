Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином
23:32, 01 червня 2018Світ
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При цьому сам президент США також назвав даний лист «дуже цікавим».Раніше повідомлялося, що делегація КНДР прибула в Білий дім у Вашингтоні.
Ілюстрація REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в Сінгапурі 12 червня. Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, про це він сказав після зустрічі з представником КНДР Кім Ен Чхолем. Представник Північної Кореї прибув в Білий дім, щоб передати Трампу лист від Кім Чен Ина.
При цьому сам президент США також назвав даний лист «дуже цікавим».Раніше повідомлялося, що делегація КНДР прибула в Білий дім у Вашингтоні.
1 червня стало відомо, що Кім Чен Ин у листі Трампу висловив згоду на зустріч.
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