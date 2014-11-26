Під Фергюсоном поранено двох агентів ФБР

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на поліцію округу Сент-Луїс.

Наразі не відомо, чи пов'язаний цей інцидент з заворушеннями. ФБР поки не давав коментарі.

За даними поліції, агенти отримали поранення, що не загрожують їх життю.

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Як повідомлялося,акції солідарності з Фергюсоном пройшли в десятках інших міст США. Найбільш масштабні протести відбулися в Нью-Йорку, де зібралося більше трьох тисяч чоловік, Вашингтоні, Лос-Анджелесі.

У той же час, заворушення у Фергюсоні продовжилися. Раніше повідомлялося про застосування поліцією сльозогінного газу.