Під Фергюсоном поранено двох агентів ФБР
14:05, 26 листопада 2014Світ
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Два агенти ФБР отримали вогнепальні поранення в приватному будинку у восьми кілометрах від Фергюсона, де тривають заворушення.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на поліцію округу Сент-Луїс.
Наразі не відомо, чи пов'язаний цей інцидент з заворушеннями. ФБР поки не давав коментарі.
За даними поліції, агенти отримали поранення, що не загрожують їх життю.
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Як повідомлялося,акції солідарності з Фергюсоном пройшли в десятках інших міст США. Найбільш масштабні протести відбулися в Нью-Йорку, де зібралося більше трьох тисяч чоловік, Вашингтоні, Лос-Анджелесі.
У той же час, заворушення у Фергюсоні продовжилися. Раніше повідомлялося про застосування поліцією сльозогінного газу.
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