Еліта КНДР повально користується технікою Apple і Microsoft - дослідження

На руках у керівників Північної Кореї є навіть iPhone X.

Високопоставлені чиновники КНДР користуються технікою американських компаній Apple і Microsoft, у тому числі новинками. Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження компанії Recorded Future. При цьому мова йде лише про невеличкий прошарок населення, уточнюють експерти.

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"Американське обладнання і програмне забезпечення дуже широко представлене в північнокорейських мережах, а лідери Північної Кореї щодня їх використовують", -йдеться в доповіді.

Відзначається, що володіти комп'ютерами і виходити в глобальну мережу можуть лише представники правлячої верхівки, партійної чи військової, а також члени їх сімей.

Дослідники відзначили, що на руках у керівників Північної Кореї є як старі пристрої, наприклад iPhone 4S, так і нові, наприклад iPhone X. На комп'ютерах встановлена ОС Windows — від «сімки» до «десятки».