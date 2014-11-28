У Росії пенсіонери взяли штурмом аптеку і розламали вітрину через пільгові ліки

Інцидент стався 26 листопада, в день завозу пільгових ліків, повідомляє ТАСС.

За свідченнями очевидців, в аптеці були в основному літні люди, які чекали ліків за рецептом більше місяця. Безкоштовні препарати видавали в одному вікні з трьох існуючих. Між відвідувачами виникла бійка, в ході якої люди зламали вітрину.

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Як повідомив в. о. міністра охорони здоров'я регіону Олег Іванинський, конфліктна ситуація сталася через помилки в організації системи видачі пільгових ліків.

"Міністерство охорони здоров'я оперативно відреагувало на сигнал. В аптечному пункті вже ведеться перевірка і винні понесуть адміністративне покарання", - сказав він.