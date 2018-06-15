Вагон завис у повітрі: у Флориді сталася аварія на американських гірках (відео)
14:25, 15 червня 2018Світ
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Два пасажира випали просто з вагона, вони падали з висоти 10 метрів і одразу були доставлені в лікарню.
У Флориді сталася аварія на американських гірках, є постраждалі
У Флориді сталася аварія на американських гірках, є постраждалі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. На території парку розваг Дейтона-Біч вагон зійшов зі спеціальною колії і завис на атракціоні. Пожежники евакуювали десять пасажирів з гірок.
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Два пасажира випали просто з вагона, вони падали з висоти 10 метрів і одразу були доставлені в лікарню. Всього госпіталізовано шість постраждалих, в якому вони стані - поки не розголошують.
Раніше в американському парку розваг Діснейленд, розташованому в Каліфорнії, сталася енергоаварія, через яку частину атракціонів було знеструмлено.
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