У Москві відбувається хода проти скорочення медпрацівників і лікарень

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в акції беруть участь кілька тисяч осіб.

Організаторами акції є Конфедерація праці Росії та рух «Разом - за гідну медицину!». Акція санкціонована московською владою з участю до 1,5 тис. осіб.

Аналогічні акції проходять у більш як 40 регіонах Росії.

Учасники акції в Москві скандують: ”Здоров`я - право, а не товар”, ”Нам потрібна російська медицина”, ”Немає мігрантів у медицині”, ”Москва повстане за лікарів”, ”Собяніна (мера Москви) - у відставку”, ”Досить торгувати нашим здоров`ям”, ”Ніякої війни, окрім класової”, ”Головний ворог сидить у Кремлі”, ”Досить працювати - треба бастувати, сьогодні треба медиків підтримати”.

Також маніфестанти тримають у руках плакати ”+32% на оборону, - 21% на медицину”, ”Припиніть руйнувати охорону здоров`я» і ”Уряд - у відставку”.

Деякі учасники акції одягли чорні балахони і тримають у руках пластмасові коси, символічно показуючи таким чином вірогідні наслідки медичної реформи.

Російські комуністи принесли на акцію труну, на якій написано: ”Мені не вистачило ліжко-місця”.

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У середині жовтня на Російському медичному сервері було опубліковано план-графік реформи медицини в Москві, що передбачає закриття 28 медичних установ, зокрема 15 лікарень, і звільнення близько 7 тис. співробітників.

За даними організаторів, у Москві вже почалася перша хвиля скорочень медпрацівників. При цьому, як зазначають у профспілці медпрацівників «Дія», вона йде з численними грубими порушеннями законодавства. Лікарів і медсестер під тиском намагаються примусити звільнятися з формулюванням за власним бажанням» або «за згодою сторін», щоб не виплачувати належну двомісячну допомогу.

«У більшості випадків незаконні порушення цієї хвилі можна буде легко оспорити в суді. Але надалі людей все одно намагатимуться звільняти. Наше завдання – зберегти і самі медустанови, і доступність якісної медичної допомоги для населення», - сказав оргсекретар профспілки медпрацівників “Дія” Андрій Коновал.

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Як нагадують у профспілці, на 2015 рік заплановано зниження фінансування сфери охорони здоров`я у федеральному бюджеті з 480 до 390 млрд руб., хоч за останні роки частка видатків і так знизилася всього до 3,4%.

У русі «Разом за гідну медицину» зазначають, що згідно з даними мерії Москва є третім містом світу за розмірами бюджету, але на охорону здоров`я в цілому витрачатися всього 12%.

Аналогічна акція в Москві проти скорочення видатків пройшла 2 листопада, на мітинг вийшло 6,5 тис. осіб.