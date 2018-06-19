Розбіжності між Трампом і лідерами Європи загрожують існуванню НАТО - генсек Альянсу

Єнс Столтенберг закликав всі держави-члени НАТО уникнути руйнування західної єдності.

Поточні глибокі розбіжності між президентом США Дональдом Трампом і його європейськими союзниками становлять загрозу всій системі трансатлантичних відносин та військовому союзу країн НАТО.

Таку думку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив у своїй колонці, опублікованій у британській газеті The Guardian напередодні його зустрічі з прем'єром Сполученого Королівства Терезою Мей 21 червня, передає НВ.

Столтенберг закликав всі держави-члени НАТО уникнути руйнування західної єдності і визнав існування "реальних розбіжностей між Сполученими Штатами та іншими союзниками з таких питань, як торгівля, зміна клімату і ядерна угода з Іраном".

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"Ці розбіжності реальні, і вони не зникнуть за одну ніч, - зазначає генсек НАТО. - Ніде не висічено на камені, що трансатлантичні зв'язки завжди будуть процвітати. Однак, це не означає, що їхнє руйнування неминуче. Ми можемо зберегти ці зв'язки і все взаємні вигоди, які отримуємо від них".

Столтенберг також наголосив, що "там, де є відмінності, ми маємо мінімізувати будь-який негативний вплив на наше співробітництво в сфері безпеки".

Генсек НАТО озвучив свою заяву напередодні саміту альянсу, який відбудеться в Брюсселі 11-12 липня, і на тлі кризи у відносинах між Білим домом і країнами Великої сімки, яка наберає обертів