Євросоюз і ООН відреагували на вихід США із Ради з прав людини

ЄС має намір продовжити захист прав і основних свобод людини і не виключає можливість спільної діяльності із США.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні стурбована рішенням США вийти з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини.

Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії, опублікованій у вівторок, 19 червня, передає DW.com.

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"США завжди були піонером в області захисту прав людини в усьому світі", - зазначила Могеріні. Рішення Сполучених Штатів покинути раду "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії", йдеться в документі. Глава європейської дипломатії також підкреслила статус США в раді як багаторічного партнера Європи.

Євросоюз має намір продовжити захист прав і основних свобод людини і не виключає можливості спільної діяльності із США, відзначається в заяві. При цьому ЄС поділяє необхідність підвищення ефективності ради, стверджує Могеріні.

У свою чергу, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш шкодує про рішення США. "Структура ООН щодо захисту прав людини відіграє важливу роль в усьому світі", - зазначив Гутерріш.

Раніше у вівторок постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі оголосила про вихід США з Ради ООН з прав людини. Однією з основних причин такого рішення є "хронічна упередженість стосовно Ізраїлю", зазначила Хейлі. За її словами, США "будуть щасливі знову приєднатися" до Ради у разі її реформування. У 2017 році постпред США при ООН закликала до низки змін у діяльності Ради.