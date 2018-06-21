У Латвії заборонили навчання російською мовою в приватних вишах

Згідно з чинним законом, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання лише за такими програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні та культурні програми).

У четвер, 21 червня, латвійський уряд прийняв в остаточному читанні поправки до закону про ВНЗ, які передбачають заборону на навчання російською мовою в приватних вишах і коледжах.

Як повідомляє Delfi, Міністерство освіти і науки пропонує дозволити університетам і коледжам, що реалізують програми навчання російською мовою, продовжити їх реалізацію до закінчення терміну акредитації цих програм. Однак після 1 січня 2019 року прийом студентів на такі програми буде заборонений.

Згідно з чинним законом, іноземною мовою дозволяється здійснювати навчання лише за такими програмами, де це необхідно для досягнення цілей навчання (мовні та культурні програми).

Читайте такожЛитва повинна бути готова до вторгнення Росії - Грібаускайте

МОН обґрунтовує свою пропозицію тим, що з урахуванням поправок до закону про освіту у зв'язку з реалізацією програм навчання на етапі середньої освіти необхідно встановити чіткі умови щодо мови програм навчання у вузах і коледжах.

Оскыльки держава регулює критерії реалізації програм навчання та критерії їх акредитації, воно має право також встановлювати, якою мовою реалізуються ці програми, вважає МОН.

Як пояснили агентству LETA в міністерстві, дані зміни випливають з нещодавно затверджених поправок до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід на навчання тільки державною мовою в середній школі. Досі закон про виші регулював використання мов тільки в державних навчальних закладах, але, оскільки вища освіта є делегованою державою функцією, такі ж зміни необхідні і у приватних ВНЗ.

Навчання у вишах, як і раніше, можна буде вести на одній з мов ЄС. У державних закладах Латвії навчання на мовах ЄС можливе лише в окремих випадках — для іноземних студентів за програмами, передбаченими договорами про міжнародну співпрацю. При цьому іноземні студенти обов'язково вивчають латиську мову, якщо навчання триває довше шести місяців.

Приблизно третина студентів приватних ВНЗ навчалися в минулому році російською мовою, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році в Україні прийняли нові положення Закону про освіту.

Законом визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова. Передбачається, що в навчальних закладах, у відповідності з освітньою програмою, можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома і більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Євросоюзу.