Росіяни вийшли на мітинги проти підвищення пенсійного віку (фото, відео)

13:55, 01 липня 2018
Світ
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У російських містах відбулися акції проти підвищення пенсійного віку / Twitter - Штаб Навального в Омську

У кількох російських містах сьогодні відбулися акції проти підвищення пенсійного віку, організовані прихильниками Олексія Навального, а також КПРФ та партією «Справедлива Росія».

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Як повідомляє «Команда Навального» у соцмережі Вконтакте, протестні акції пройшли, зокрема, в Іркутську, Омську, Владивостоці, Хабаровську та Комсомольську-на-Амурі. Мітинги були узгоджені в декількох десятках міст РФ.

У соцмережах можна знайти інформацію про проведення акцій в Оренбурзі, Челябінську, Брянську, Краснодарі та інших містах РФ.

Протести не торкнулися найбільших російських міст, в яких проводиться Чемпіонат світу з футболу. Тим не менш, на Червоній площі в Москві провів одиночний «голий» пікет житель Ростова-на-Дону В'ячеслав Шумський.

Раніше повідомлялося, що Мінекономрозвитку РФ готує пропозиції про підвищення пенсійного віку до 63 або 65 років для обох статей.

За даними Мінекономрозвитку, в результаті демографічних хвиль Росія в найближчі роки буде втрачати по 200-300 тисяч економічно активного населення щорічно.

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Теги: #Россия