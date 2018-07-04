Регіони на іншому боці Азії тепер відрізані від світу, а гроші, необхідні на їх відродження, йдуть на захоплення українських земель.

Далекий Схід став найбільш занедбаною і забутою частиною Росії. Після розпаду СРСР там було закрито п’ять шостих з майже півтисячі аеродромів, які колись функціонували в регіоні. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

«Сьогодні 70% Далекого Сходу не забезпечені повітряним сполученням. З 470 аеродромів і аеропортів, які існували в 1991 році, зараз залишилася лише шоста частина. Нестача транспортних сполучень – це загроза для здоров’я і життя жителів Далекого Сходу. Це серйозна перешкода для розвитку регіону», - визнав представник президента Росії на Далекому Сході Юрій Трутнєв.

Він вказав на «серйозні помилки» керівництва російського міністерства транспорту, через які в 2015-2017 роках 42 аеродроми в регіоні не отримали фінансування, що призвело до їх закриття.

Втім, проблема не лише в авіаційному сполученні. Дороги на російському Далекому Сході теж у фатальному стані через серйозні скорочення коштів на них з державного бюджету. Приміром, якщо в 2013 році Хабаровський край отримав на ремонт доріг більше 63 мільйонів доларів, то в 2017-му на це пішло лише 8,3 мільйони. А дороги на Далекому Сході РФ через суворий клімат доводиться ремонтувати кожного року після закінчення зими.

«Ситуація почала погіршуватися після анексії Криму військами Росії. Гроші, призначені Далекому Сходу, почали рікою текти на підтримку незаконно відібраного в України півострова», - пише видання.

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За словами Трутнєва, кошмарний стан доріг в російському регіоні прямо чи опосередкованого став причиною смерті близько тисячі росіян лише за минулий рік.

Тяжка ситуація також з доступом до сировини, якої у Росії нібито дуже багато – до природного газу. «Газпром», який володіє в РФ газопроводами протяжністю 730 тисяч кілометрів і відповідає за газифікацію країни, не вкладає гроші у побудову мереж у важкодоступних регіонах, селах і містечках Далекого Сходу. Таким чином, більш ніж 60% росіян, які живуть тут, не користуються газом.

Частка «Газпрому» на російському ринку падає з кожним роком. Якщо ще десять років вона становила 80%, то зараз – лише 49%. Зате Росія хоче будувати «Північний потік-2» в обхід України і продавати більше газу європейцям, коли навіть її власні громадяни не можуть скористатися цим ресурсом.