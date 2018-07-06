Впав за 500 метрів від будинків: у Польщі розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув

Пілот встиг катапультуватися, але не вижив.

В околицях міста Паслек Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі розбився бойовий винищувач МіГ-29.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони Польші, подія сталася 6 липня о 2.57 за київським часом.

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"Пілот катапультувався в околицях міста Сакувко (18 км від Мальборка). Уламки літака знайдені приблизно за півкілометра від будинків. Після 2.30 (3.30 за київським часом - УНІАН) лікар швидкої допомоги підтвердив смерть пілота", - йдеться у повідомленні.

Обставини події розслідує Комісія з розслідування авіаційних подій цивільної державної авіації.

Сім'ї загиблого повідомили про аварію, їм забезпечено психологічну допомогу.

Загиблий пілот мав більше 850 льотних годин у повітрі, у тому числі понад 600 годин на Міг-29, на якому він виконував бойові чергування. Він неодноразово брав участь у національних і міжнародних навчаннях.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня у Польщі розбився легкомоторний український літак, постраждало троє людей.