Помпео та Лавров проводять у Гельсінки окремі від Трампа і Путіна переговори – ЗМІ

Очільники зовнішньополітичних відомств США та РФ вперше зустрічаються після призначення Помпео на посаду держсекретаря.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров проводять у Гельсінки (Фінляндія) окремі від президентів Дональда Трампа і ВолодимираПутіна переговори.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела з обох сторін.

Паралельна зустріч Помпео та Лаврова є першою їхньої зустріччю після призначення Помпео на посаду держсекретаря.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, Путін і Трамп прибули до президентського палацу у Гельсінки для ведення переговорів.

На початку зустрічі Трамп привітав Путіна з проведенням Чемпіонату світу з футболу, назвавши його одним із найкращих турнірів. Також він назвав доброю справою поладити з Росією. Американський президент наголосив, США і РФ – дві великі ядерні держави, і це не є добре для світу.

Своєю чергою, президент РФ сказав про необхідність докладно обговорити двосторонні відносини.