Росія відмовила у видачі візи відомій польській журналістці

Про це УНІАН повідомила сама журналістка, зауваживши, що планувала поїхати до Росії на запрошення створеної під егідою Ради Європи у 1992 році Московської школи громадянської просвіти.

”Я мала виступити там із лекцією на тему журналістської етики, але не отримала візи”,- сказала співрозмовник агентства, відзначивши, що працівник консульства не надав жодних пояснень щодо відмови.

Пшеломєц зауважила, що планувала їхати до Росії не як журналіст, а науковець, і виступити перед молодими лідерами, для яких згадана організація проводить спеціальні семінари.

При цьому, за її словами, російський консул сказав їй подавати документи на бізнес-візу, а не на наукову, за яку треба було додатково заплатити.

”Я їхала як науковець та мала б отримати в рамках культурного обміну безкоштовну візу. У консульстві сказали, щоб я подала заявку на бізнес-візу. А коли заплатила за цю візу, то мені відмовили в її отриманні”, - сказала журналістка.

Читайте такожГолова МЗС Польщі назвав "симетричною відповіддю" вислання польських дипломатів з РФСпіврозмовник агентства не виключила, що російська влада відмовила їй у візі через погіршення відносин Росії із Заходом, її журналістську програму, присвячену пост-радянському простору Studio Wschód, чи справу кореспондента російського агентства ”Росія сьогодні” Леоніда Свірідова, якого раніше цього року польська влада позбавила акредитації на роботу у Польщі.

Водночас Пшеломєц зазначила, що сам Свірідов дізнався по її проблему у консульстві й запевнив, що вона не була внесена у жодні ”чорні списки”, й у отриманні візи їй відмовлено через помилку.

”Мене запевнили, що це була якась помилка. Наскільки розумію, це було самостійне рішення консула, й наступного разу, якщо подам заявку, то отримаю візу”, - сказала журналістка, зауваживши, що може приїхати до Росії на наступний організований Московською школою громадянської просвіти семінар, котрий відбудеться у червні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Польщі у наприкінці жовтня цього року позбавило акредитації кореспондента російського агентства ”Росія сьогодні” Свірідова, пояснивши своє рішення відповідною заявкою Агентства внутрішньої безпеки ABW (аналог СБУ).

Польські ЗМІ припускали, що це могло бути пов`язано зі шпигунським скандалом, котрий виник раніше, та через який з Польщі вислали кількох російських дипломатів.

Росія у відповідь вислала працівників польського МЗС, а ЗМІ зазначали, що жертвами скандалу можуть стати також польські журналісти.