Трамп пообіцяв стати "найгіршим ворогом" Путіна, якщо налагодити відносини не вийде

Трамп додав, що у відносинах з Москвою веде себе "жорсткіше", ніж будь-який інший американський президент "за довгі, довгі роки".

Президент США Дональд Трамп заявив, що може стати найгіршим ворогом російського президента Володимира Путіна "з усіх, що в нього коли-небудь були", якщо відносини між Росією і США не налагодяться.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNBC.

Трамп зазначив, що хороші відносини з Путіним і Росією - це "добре, а не погано". "Але якщо це не спрацює, я буду найгіршим із ворогів, які у нього коли-небудь були", - сказав Трамп.

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Трамп додав, що у відносинах із Москвою веде себе "жорсткіше", ніж будь-який інший американський президент "за довгі, довгі роки".

Трамп навів приклади своїх нещодавніх дій по відношенню до Москви: депортація 60 російських дипломатів і санкції, накладені на російських громадян і компанії, яких влада США підозрює у сприянні російській зовнішній політиці. Перегляньте на все, що я зробив", - похвалився Трамп, порівнюючи свою політику по відношенню до Росії з діями попередника, Барака Обами.

Трамп зокрема, жорстко розкритикував Обаму і звинуватив його в дуже м'якому відношенні до Росії. "Він був повним слабаком, маріонеткою Росії", - сказав Трамп.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити восени російського президента Володимира Путіна до Вашингтона.