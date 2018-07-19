Трамп звинуватив ЗМІ у спробі зіпсувати його стосунки з Путіним

Трамп знову розкритикував "фейкові ЗМІ" - цього разу за те, що їхні публікації "можуть призвести до війни з Росією".

Президент США Дональд Трамп у Twitter звинуватив засоби масової інформації, що критикують його, у спробі продовжити конфронтацію з Росією. За його словами, це може призвести до війни.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that i'll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

Президент США звинуватив "фейкові ЗМІ" у тому, що вони створюють свої матеріали без всяких джерел і доказів. "Багато чого з написаного про мене чи про людей з мого оточення є цілковитою вигадкою", - написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп звинуватив опонентів у бажанні розпочати війну замість налагодження відносин з РФ.