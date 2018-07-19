Трамп звинуватив ЗМІ у спробі зіпсувати його стосунки з Путіним

17:20, 19 липня 2018
Світ
182 0
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп у Twitter звинуватив засоби масової інформації, що критикують його, у спробі продовжити конфронтацію з Росією. За його словами, це може призвести до війни.

Президент США звинуватив "фейкові ЗМІ" у тому, що вони створюють свої матеріали без всяких джерел і доказів. "Багато чого з написаного про мене чи про людей з мого оточення є цілковитою вигадкою", - написав Трамп.

Читайте такожThe Guardian: Україна - перша жертва байдужості Трампа, але не остання

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп звинуватив опонентів у бажанні розпочати війну замість налагодження відносин з РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дональд Трамп