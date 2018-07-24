Atlantic Council: Росію пора вигнати з моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Поки в місії буде кишіти російськими шпигунами, її робота не буде неупередженою і ефективною.

Неозброєні чоловіки і жінки у бронежилетах і шоломах з ОБСЄ, які документують перебіг кошмарної війни на Донбасі, заслуговують на повагу. В певному сенсі, вони пишуть «чорновик» того, що увійде в підручники з історії. Крім того, більшість українських і міжнародних журналістів більше не можуть спостерігати за подіями на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. Значну кількість даних про війну вони отримують саме від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Але проблема в тому, що сама місія дискредитована Росією. Про це в статті для Atlantic Council пише Пол Ніланд.

Читайте такожРосійські спецслужби здобули внутрішні досьє на членів місії ОБСЄ – ЗМІ

Він нагадує про нещодавно опубліковане розслідування, яке провів німецький телеканал ARD. В ньому йшлося про те, яку роль виконують представники Росії у моніторинговій місії. Деякі з них виявилися насправді російськими шпигунами, які працюють на російську військову розвідку.

Вони насправді займаються тим, що збирають особисту інформацію про інших членів місії ОБСЄ включно з номерами мобільних телефонів, адресами і даними про групу крові. Росіяни також робили записи про потенційно шкідливу інформацію, яку можна використати в якості компромату, приміром, про шкідливі звички, сексуальну активність чи фінансові труднощі.

Читайте такожОБСЄ не збирала особисті дані співробітників, які опинились у розпорядженні ФСБ Росії - Хуг

Дані ARD співпадають з інформацією, яку активісти Ukraine Alert отримали від колишніх членів моніторингової місії ОБСЄ на умовах анонімності. Принаймні, один зі співрозмовників розповів про спробу росіян завербувати його у 2016 році. Вербувальник, який працював членом місії, виявився російським дипломатом, який добре знав про минуле інших спостерігачів. Слово «компромат» стало широко вживаним і зрозумілим. Але збір компрометуючих матеріалів вже давно став стандартною практикою російських шпигунів.

Такі новини не здивували Україну. Міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що «всі росіяни в місії ОБСЄ – шпигуни». Заходу варто було знати про це, адже тривожні сигнали були залишені поза увагою. В жовтні 2015 року росіянин Максим Вдовиченко був виключений зі складу місії за те, що він, будучи п’яним, визнав, що працює на розвідку Росії. Після цього прес-секретар моніторингової місії заявив, що ОБСЄ «покладається на добросовісність країн-учасниць, які відправляють своїх спостерігачів для роботи на основі неупередженості».

«Ми покладаємося на «добросовісність» Росії? Досі?» - дивується Ніланд.

На його думку, спостережна місія ОБСЄ була скомпрометована. Вона не може неупереджено функціонувати до тих пір, поки в самому її ядрі сидять російські шпигуни, які нібито повинні повідомляти світу подробиці про війну, яку Росія ж і розв’язала. Автор підкреслює, що РФ, без сумнівів, сторона конфлікту, так само як і Україна. З цієї причини в моніторинговій місії ОБСЄ немає українських учасників. А отже і російських спостерігачів у ніж теж не повинно бути.