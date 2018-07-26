На Алеї слави у Голлівуді знову розтрощили зірку Трампа (фото, відео)
11:14, 26 липня 2018Світ
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Зловмисник сам зателефонував в поліцію і втік.
У Голлівуді розбили зірку Трампа Алеї слави / фото twitter.com/TheRyanParker
На Алеї слави у Голівуді знову розбили іменну зірку американського президента Дональда Трампа.
Як повідомляє The Hollywood Reporter, зірка була не просто пошкоджена, а повністю зруйнована.
За словами свідків, інцидент трапився близько 3.30 ночі за місцевим часом. Зловмисник дістав з футляру для гітари кирку та розтрощив пам'ятний знак. Після чого сам зателефонував в поліцію і втік.
Зловмисника затримали близько 10.30. Ним виявився 24-річний Остін Мікел Клей. Його заарештували за вандалізм з можливістю вийти під заставу за 20 тисяч доларів.
Мотиви зловмисника наразі не відомі.
Повідомляється, що аналогічний інцидент вже траплявся у 2016 році.
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