Влада Еквадору більше не хоче укривати Ассанжа у своєму лондонському посольстві

Ассанж живе в посольстві з 2012 року, невдовзі його можуть виселити. Три місяці тому співробітники посольства позбавили Ассанжа доступу в інтернет.

Еквадор звернувся до британського уряду з запитом про стан засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, який живе в посольстві Еквадору в Лондоні. Про це заявив сьогодні, 27 липня, президент Еквадору Ленін Моренно.

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Як передає Радіо Свобода, спекуляції про майбутнє Ассанжа посилилися після того, як газета Sunday Times повідомила, що старші посадові особи з Еквадору і Британії обговорювали, як видалити його з посольства після відкликання надання йому притулку, а близький йому джерело повідомило Reuters, що ситуація наближається до розв'язки.

Громадянин Австралії Джуліан Ассанж в кінцевому підсумку повинен покинути посольство, де він живе з 2012 року, сказав Морено на заході в Мадриді.

Прихильники Ассанжа впевнені, що після його видачі з посольства Еквадору він може бути заарештований за запитом США. Три місяці тому співробітники посольства позбавили Ассанжа доступу в інтернет.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Британії Мей витратила на стеження за Ассанжем $17,6 мільйона.