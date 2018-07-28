У Вірменії заарештували екс-президента, обвинуваченого у поваленні конституційного ладу

Роберт Кочарян звинувачується у справі про розгон акцій протестів 1 березня 2008 року у Вірменії.

Суд загальної юрисдикції в Єревані прийняв рішення про арешт обвинуваченого у справі про розгон акцій протестів 1 березня 2008 року другого президента Вірменії Роберта Кочаряна.

Дане рішення прийнято суддею Ваче Маргаряном, який задовольнив відповідне клопотання органу попереднього слідства, повідомляють "Новини Вірменії".

Роберт Кочарян 26 липня з'явився в Спеціальну слідчу службу на допит у справі 1 березня. Пізніше другому президенту Вірменії було пред'явлено звинувачення за частиною 1 статті 300.1 Кримінального кодексу Вірменії, згідно з якою він обвинувачується у поваленні конституційного ладу у Вірменії.

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"На основі зіставлення доказів, зібраних в рамках досудового слідства по кримінальній справі щодо подій 1-2 березня 2008 року, 26 липня 2018 року колишньому президенту Вірменії Роберту Кочаряну було пред'явлено звинувачення по першій частині статті 300.1 КК Вірменії за те, що він за попередньою змовою з іншими особами повалив Конституційний лад Республіки Вірменія", - йдеться в повідомленні слідчої служби.

Нагадаємо, після президентських виборів 2008 року у Вірменії в столиці держави - Єревані - почалися протести, організовані прихильниками одного з кандидатів, першого президента Вірменії Левона Тер-Петросяна.

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Протести почалася 20 лютого і тривали протягом 10 днів в Єревані. Вранці 1 березня поліція за допомогою палиць і ударів електрошоком розігнала демонстрантів на площі Свободи. Серед мітингувальників були жінки, діти і літні люди, які залишилися на ніч. Станом на 1 березня деякі протестувальники числилися зниклими без вести.

Левон Тер-Петросян був примусово доставлений співробітниками поліції в свій будинок і був посаджений під фактичний домашній арешт. Проте офіційна влада інформацію про домашній арешт не підтвердили, так як це суперечить місцевому законодавству.

До кінця дня число протестуючих і поліцейських істотно зросло. Правоохоронні сили були витіснені, так як вони не могли протистояти зростаючому числу демонстрантів.

Веечері президент Роберт Кочарян зі схвалення парламенту Вірменії ввів 20-денний надзвичайний стан, що забороняє проведення демонстрацій і серйозно обмежує ЗМІ, яке вступило в силу в ніч на 2 березня.