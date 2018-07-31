КНДР і Південна Корея домовилися прибрати пости охорони із демілітаризованої зони

КНДР і Південна Корея в пробному режимі готові прибрати пости охорони з демілітаризованої прикордонної зони.

У прикордонному пункті Пханмунджом 31 липня відбулися переговори між представниками Північної і Південної Кореї, в ході якої сторони «досягли взаєморозуміння з низки питань у сфері безпеки.

Про це повідомляє південнокорейське агентство «Ренхап».

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За наявними даними, КНДР і Південна Корея в пробному режимі готові прибрати пости охорони з демілітаризованої прикордонної зони. В даний час там розташовуються 60 охоронних постів Південної Кореї і 160 постів КНДР.

Також стало відомо, що сторони досягли домовленості щодо спільного вилучення останків солдатів, похованих на території демілітаризованої зони між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що генерали з Північної і Південної Кореї обговорили практичні заходи для зниження небезпеки війни.