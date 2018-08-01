Пряме зіткнення між США та Іраном навряд чи можливе - CNBC

У разі ескалації конфлікту між Вашингтоном і Тегераном зіткнення буде не в формі традиційної війни.

Експерти відкидають ймовірність того, що Іран безпосередньо почне відкриту війну зі США, однак у Тегерана є ряд інших інструментів, які можуть завдати шкоди інтересам Вашингтона.

Аналітики вважають, що пряма війна між США і Іраном навряд чи можлива. Коли Іран погрожує війною США, він не обов'язково має на увазі традиційні військові дії, повідомляє телеканал CNBC.

Експерт Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Анісех Тебрізі каже, що у звичайній війні між США і Іраном перевага буде у Сполучених Штатів, і в Ірані про це знають. Тим не менш, у разі ескалації конфлікту між Вашингтоном і Тегераном зіткнення буде не в формі традиційної війни.

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За словами Тобіаса Шнайдера, аналітика по Близькому Сходу в берлінському Інституті глобальної державної політики, в цьому списку знаходяться порушення морських шляхів, балістичні ракети проти Ер-Ріяда, загрози американським військовим в Іраку і Сирії, а також потенційна можливість розвитку конфлікту в Бахрейні за допомогою шиїтів.

Експерт також вважає, що США можуть зробити занадто мало, щоб зменшити іранський вплив. Крім цього, Шнайдер припускає, що немає ознак того, що економічний тиск Вашингтона на Тегеран фактично послабить положення Ірану.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео підтримав пропозицію президента Дональда Трампа про переговори з владою Ірану.