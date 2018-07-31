Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Ірану

Президент США впевнений, що лідери Ірану у майбутньому захочуть провести з ним зустріч.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголошує, що готовий зустрітися з президентом Ірану Хасаном Роухані.

Про це президент США сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте у Вашингтоні, яка транслювалася на сайті Білого дому.

Президент США заявив, що готовий зустрітися з будь-яким лідером, і, на його думку, важливо розмовляти з іншими лідерами, особливо коли йдеться «про можливі війни, смерті, голод та інше».

Зокрема, Трамп нагадав про свою зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, після якої відбулися позитивні зміни, і "вдалося повернути наших бранців додому".

"У мене відбулася чудова зустріч з президентом Росії Путіним. Я думаю, що то була чудова зустріч з точки зору майбутнього, безпеки і економічного розвитку, надання захисту Ізраїлю і захисту усім...", - наголосив Трамп.

"І я би, звісно, зустрівся з Іраном, якщо вони захочуть зустрічатися. Я не знаю, чи вони вже готові. Вони зараз переживають складний час", - додав він.

При цьому президент США знову виступив проти іранської ядерної угоди.

"Я вірю, що вони, імовірно, в кінцевому підсумку захочуть зустрітися, і я готовий зустрітися в будь-який час, коли вони захочуть. І я не роблю це з сили або слабкості", - наголосив Трамп.

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Він зауважив, що готовий зустрічатися, якщо зустріч призведе до змістовних результатів.

"Немає попередніх умов. Якщо вони захочуть зустрітися, я проведу зустріч", - зазначив він.

*** Ядерна угода з Іраном, укладена влітку 2015 року, передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран, з одного боку, та США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежує свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Наприкінці квітня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль має «нові і переконливі докази» того, що Іран приховував свої ядерні амбіції. Між тим Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово заявляло у своїх щоквартальних звітах, що Іран не збагачував уран вище допустимого рівня.

8 травня Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю. Європейський Союз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від можливих американських санкцій.