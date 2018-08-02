Золото для "кухаря Путіна": стало відомо, що привело найманців з Росії в Африку

ЗМІ повідомляли, що Росія домовилася з урядом ЦАР про розробку родовища золота в Ндассімі.

Російські компанії активно шукають можливість розробляти родовища корисних копалин на території Центральноафриканської республіки.

Як пише видання The Bell, мова йде про золоторудну шахту в околицях Ндассіма на півдні країни. До цього родовища виявляють активний інтерес структури російського бізнесмена Євгена Пригожина.

Саме в цей регіон прямували вбиті російські журналісти Орхан Джемаль, Олександр Расторгуєв і Кирило Радченко.

Шахта в Ндассімі знаходиться на вершині пагорба в лісах – приблизно в 60 км від колишньої військової бази бойовиків із опозиційного мусульманського угруповання "Селека" в Бамбарі. У середині липня видання Africa Intelligence повідомило, що про розробку родовища, де перед нападом повстанців 5 років тому працювала канадська фірма Axmin, з урядом ЦАР домовилася Росія. Зараз ця територія знаходиться під загрозою з боку бойовиків одного з місцевих угруповань "Союз за Центральну Африку", і умова розробки - наведення порядку в регіоні

За даними місцевих ЗМІ, це не єдине родовище в ЦАР, яким зацікавилися російські структури.

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"В околицях Ндассіми, Бірао, Буар і Бріа росіяни шукають можливості отримати доступ до видобутку природних ресурсів, іноді їм доводиться домовлятися безпосередньо з повстанцями, щоб отримати щось в обхід уряду", - розповів редактор африканського видання CNC Ален Нзіло. За даними африканських і французьких ЗМІ, їх цікавлять золото, алмази, уран і нафта.

Французький тижневик L'Obs писав, що З жовтня 2017 року в ЦАР з'явилися дві пов'язані з Росією компанії – гірничодобувна Lobaye Invest та охоронна Sewa Security Service. Хто стоїть за цими компаніями, офіційно невідомо, але дипломатичне джерело, на яке посилається L'Obs, стверджувало, що вони пов'язані між собою. Саме видання зазначало, що за обома компаніями стоять структури пітерського бізнесмена Євгена Пригожина.

Директором Lobaye Invest нібито є Євген Ходот. Він же працював керівником компанії "М-Фінанс", яка пов'язана з видобуванням дорогоцінних каменів. У листопаді минулого року ця нікому не відома компанія в присутності прем'єра Дмитра Медведєва і президента Судану Омара Башира підписала угоду про отримання в концесію кількох ділянок для розвідки і видобутку золота в цій країні. До Судану, вже багато років охоплений громадянською війною, і вирушили бійці російських приватних військових компаній – в тому числі ПВК Вагнера, яку також пов'язують із Пригожиним.

При цьому відносини на вищому державному рівні вибудовують президенти. 7 жовтня 2017 року, в день народження Володимира Путіна, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадер був у Росії. Офіційна зустріч двох лідерів відбулася в червні 2018 року, коли лідер ЦАР став одним із нечисленних гостей Санкт-Петербурзького економічного форуму.

"У нас дуже великі очікування щодо можливих майбутніх обмінів і в економіці, і в гуманітарній сфері. Розглянемо, як нам зміцнити нашу співпрацю", - заявив тоді Туадера. Тоді ж він повідомив, що "нещодавно у рамках такого партнерства зі сходу на захід за дуже важким маршрутом пройшов російський конвой", який повинен був по дорозі встановити мобільні лікарні для місцевого населення.

У березні МЗС Росії офіційно повідомило, що для "зміцнення національних силових структур в ЦАР" Росія направила в цю країну 5 військових і 170 громадських інструкторів, а також партію стрілецької зброї – все це на прохання Туадери і за згодою комітету Ради безпеки ООН. У цьому ж повідомленні йшлося, що в 2018 році на території ЦАР "розпочалася реалізація пошукових гірничорудних концесій". Розвиток цих проектів має сприяти стабілізації економічної ситуації в ЦАР і стати основою для залучення в країну нових інвестицій, повідомляв МЗС РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральноафриканській Республіці вбито три людини, двоє з них, судячи по знайденим прес-картам, були співробітниками російської газети «Известия». Пізніше ЗМІ повідомили, що загиблих упізнали. Убитими в ЦАР виявилися журналіст Орхан Джемаль, оператор Кирило Радченко і режисер Олександр Расторгуєв. Автомобіль загиблих обстріляли із засідки, водій вижив.

Російська газета «Известия», при цьому, заявила, що її журналістів в ЦАР останнім часом не було. У місті Сибю, поруч із яким стався напад, базується батальйон ЦАР, озброєний Москвою. У країні присутні російські військові інструктори.

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що загиблі в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російські журналісти оформлювали свою поїздку в країну як туристичну.