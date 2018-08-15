Вперше в історії США в боротьбу за пост губернатора вступила трансгендер

Хелквіст наголосила, що за президентства Трампа на ЛГБТ-спільноту "почалися систематичні атаки", і цей факт "повинен лякати кожного".

Вперше в історії США на пост губернатора штату претендує трансгендер. Христина Хелквіст висунула свою кандидатуру на праймеріз Демократичної партії у Вермонті.

Як передає CNN, Хелквіст наголосила, що за президентства Дональда Трампа на ЛГБТ-спільноту "почалися систематичні атаки", і цей факт "повинен лякати кожного".

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"Такі люди, як я, які зазвичай не беруть участі в політиці, останнім часом стали більш активними, і я думаю, що саме так виглядає здорова демократія", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка серіалу "Секс у великому місті" Синтія Ніксон заявила, що висуває свою кандидатуру на пост губернатора штату Нью-Йорк і візьме участь в праймеріз Демократичної партії. Якщо вона буде обрана, то стане першою жінкою-губернатором штату Нью-Йорк. При цьому вона є відкритою лесбіянкою.