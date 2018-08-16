Екс-радник Трампа оприлюднила ще один таємний аудіозапис

Цей таємний запис – один із кількох, які Маніголт-Ньюман оприлюднила на цьому тижні.

Колишній радник президента США Омароса Маніголт-Ньюман у четвер оприлюднила ще один таємний аудіозапис, який, за її словами, підтверджує, що Дональд Трамп хотів змусити її замовкнути після того, як вона була звільнена з Білого дому.

Як передає Голос Америки, в записі, оприлюдненому на каналі на MSNBC, невістка Трампа, Лара Трамп, пропонує Маніголт-Ньюман роботу за 15000 доларів на місяць, яка не вимагає, щоб та знаходилася в тому чи іншому офісі або виконувала певні обов'язки, крім одного – позитивно відгукуватися про Трампа в період його кампанії за переобрання.

При цьому можна впізнати голос Лари Трамп - дружини Еріка Трампа - вона згадує про повідомлення New York Times, в якому висловлюється припущення, що у Маніголт-Ньюман є інформація, яка може завдати шкоди Трампу.

"Це схоже на те, що у вас в задній кишені є щось, що потрібно витягти. Ясно, що, якщо ви потрапляєте в цю кампанію, то ми не зможемо, ми повинні...", - говорить Лара Трамп.

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"О Боже, ні", - перериває її Маниголт-Ньюман.

"Усі, усі, позитивні, чи не правда?", - запитує Лара Трамп.

Цей таємний запис – один із кількох, які Маніголт-Ньюман оприлюднила на цьому тижні, щоб підкріпити твердження, що містяться в її книзі "Зірвався з петель".

У письмовій відповіді, поширеній в четвер, Лара Трамп заявила, що вся її родина турбувалася про Маніголт-Ньюман після того, як її звільнили, "тому що ми поняття не мали про причини її звільнення", але "...все ще хотіли, щоб вона залишалася в нашій команді, оскільки виявляли турботу про неї особисто".

За словами Лари Трамп, саме тому вона запропонувала Маніголт-Ньюман роботу в рамках кампанії з переобрання Трампа. Вона пояснила, що це було зроблено, коли "ми нічого не знали про грубі порушення (Маніголт-Ньюман) етичних норм під час її перебування в Білому домі".

Лара Трамп каже, що останній аудіозапис - "шахрайство" і що фрагменти розмови, передані MSNBC, "мали місце в ході численних телефонних розмов протягом декількох тижнів".

Як підкреслює Лара Трамп, вона ставилася до Омароси як до друга і товариша по передвиборчій кампанії та "вражена її зрадою".

Нагадаємо, раніше екс-радник президента Трампа Омароса Маніголт-Ньюман заявила, що таємно записувала розмови, які вела в Білому домі, включаючи бесіду про її звільнення главою адміністрації Джоном Келлі в ситуаційній кімнаті, де приймаються посилені заходи безпеки.