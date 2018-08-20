У оператора мосту, який обвалився в Генуї, відкликають ліцензію

Заява міністра прискорила падіння акцій компанії - у понеділок вони подешевшали на 9%.

Проблеми італійської компанії Atlantia, обслуговуючої міст Моранді в Генуї, який обвалився минулого тижня, наростають.

Читайте такожВ Італії розповіли, коли відновлять зруйнований міст у Генуї

Якщо минулого тижня уряд Італії почав розслідування відносно її дочірньої компанії Autostrade per l'italia, а у вихідні з'явилася інформація про те, що влада Італії може відкликати її ліцензію, то сьогодні ці чутки підтвердилися, передає kommersant. «Я підтверджую, що процес відкликання концесії розпочато», - заявив міністр внутрішніх справ і заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні.

Заява міністра прискорила падіння акцій компанії. У понеділок вони подешевшали на 9%. За підсумками минулого тижня падіння склало 20%. В цілому вартість компанії після катастрофи знизилася на чверть, до 14,6 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обвалення мосту загинуло щонайменше 43 людини. Сама компанія вже пообіцяла виділити 500 млн євро на компенсації постраждалим і родичам загиблих, а також відновлювальні роботи. Як пише італійська газета La Repubblica, тепер італійська влада розглядає можливість націоналізації мережі автострад в країні.

Контрольний пакет акцій Atlantia належить сім'ї Бенеттон, що володіє, крім того, і відомим модним будинком Benetton Group.