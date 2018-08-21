Чеські діячі кіно проведуть "ланцюгове" голодування на підтримку Сенцова

"Ланцюгове" голодування чеських кінематографістів кіно на підтримку Сенцова ініціював режисер Віт Янечек.

Чеські кінематографісти оголосили 21 серпня днем початку "ланцюгового" голодування на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.

Агентству ЧТК про це повідомив один із ініціаторів акції, документаліст Віт Янечек з Асоціації режисерів, сценаристів і драматургів (ARAS), передає Радіо Свобода.

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Подробиці акції кінематографістів не повідомляються.

Як повідомляє Радіо Прага, чеські кінематографісти раніше зверталися до депутатів Нижньої палати парламенту ЧР і сенаторам з закликом виступити на підтримку Сенцова і направити свій протест президентові Росії Володимиру Путіну і прем'єр-міністру Дмитру Медведєву.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов перебуває в колонії у місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. 13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.

7 серпня в УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили, що стан здоров'я Сенцова оцінюється російськими лікарями як задовільний. Йому, запевнили у відомстві, призначено та проводиться лікування, спрямоване на підтримку основних функцій органів і систем організму, недопущення розвитку ускладнень.

При цьому адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав режисера в колонії, заявив, що стан Сенцова погіршується. За інформацією адвоката, у Сенцова дуже низький пульс (близько 40 ударів на хвилину) і сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Адвокат повідомив, що припиняти голодування політв'язень не планує.