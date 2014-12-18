Путін порівняв Росію з ведмедем, який має "ганяти поросяток тайгою", інакше йому вирвуть зуби

Про це він повідомив під час великої прес-конференції, передає Лента.ру.

«З будь-якого питання, ось, чого б ми не робили, ми завжди зустрічаємо проблеми, опонування та боротьбу з нами», - вважає голова Росії.

«Я приводив на Валдайському клубі так званому приклад і згадав наш найбільш впізнаваний символ - ведмедя, який охороняє свою тайгу. Знаєте, в чому справа, якщо продовжити такі аналогії, мені самому іноді спадає на думку, що, може, мишкові нашому треба посидіти спокійно так, не ганяти поросяток тайгою, а харчуватися ягідками, медком, може, його залишать у спокої? Не залишать. Тому що завжди будуть прагнути до того, щоб посадити його на ланцюг», - сказав Путін.

Читайте такожПутін про українських військовополонених: їх звинувачують у тероризміЯк тільки це вдасться, зазначив він, тому ведмедю вирвуть зуби та кігті.

«У сьогоднішньому розумінні це сили ядерного стримування. Як тільки, не дай боже, це станеться, то там мишко не потрібен, тайгу будуть відразу прибирати», - додав президент.