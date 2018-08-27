Труну з тілом Маккейна доставлять в ротонду Капітолію США

У американців буде можливість висловити повагу сенаторові.

Труна з тілом американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня, буде доставлена в ротонду Капітолію США.

Про це повідомив спікер палати представників конгресу США Пол Райан у своєму твіттері.

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«Сенатор Джон Маккейн буде лежати в ротонді Капітолію США. Складно уявити людину, більш гідної такої честі. Я радий, що у американців буде можливість висловити шану герою і державному діячу», — написав Райан.

Джон Маккейн помер 25 серпня. У 2017 році у сенатора діагностували невиліковну форму пухлини мозку. За день до смерті від відмовився від подальшого лікування.