Труну з тілом Маккейна доставлять в ротонду Капітолію США
01:42, 27 серпня 2018Світ
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У американців буде можливість висловити повагу сенаторові.
Приспущені прапори в США / REUTERS
Труна з тілом американського сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня, буде доставлена в ротонду Капітолію США.
Про це повідомив спікер палати представників конгресу США Пол Райан у своєму твіттері.
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«Сенатор Джон Маккейн буде лежати в ротонді Капітолію США. Складно уявити людину, більш гідної такої честі. Я радий, що у американців буде можливість висловити шану герою і державному діячу», — написав Райан.
Джон Маккейн помер 25 серпня. У 2017 році у сенатора діагностували невиліковну форму пухлини мозку. За день до смерті від відмовився від подальшого лікування.
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