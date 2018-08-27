этот материал доступен на русском

Труну з тілом Маккейна доставлять в ротонду Капітолію США

01:42, 27 серпня 2018
Світ
172 0
Приспущені прапори в США / REUTERS

Про це повідомив спікер палати представників конгресу США Пол Райан у своєму твіттері.

Читайте такожТрампу відмовили в запрошенні відвідати похорону Маккейна

«Сенатор Джон Маккейн буде лежати в ротонді Капітолію США. Складно уявити людину, більш гідної такої честі. Я радий, що у американців буде можливість висловити шану герою і державному діячу», — написав Райан.

Джон Маккейн помер 25 серпня. У 2017 році у сенатора діагностували невиліковну форму пухлини мозку. За день до смерті від відмовився від подальшого лікування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: У США помер Джон Маккейн
Теги: #смерть#США#Джон Маккейн