Два гектари землі, квартира в Москві, «Майбах»: росЗМІ розповіли про "невелику" спадщину Кобзона

У співака залишилась розкішна резиденція у Підмосков'ї та пентхаус в серці Москви.

80-річний російський співак-українофоб Йосип Кобзон залишив своїм близьким значну спадщину. Зокрема - нерухомість в Москві та Підмосков'ї, а також елітний автомобіль.

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Як повідомляє Super, в підмосковному селищі Баківка Кобзону належали 2 гектари землі. На цій ділянці знаходиться шість будівель: житлові будинки площею 413 кв.м, 548 кв. м, та 262 кв. м, гостьовий будинок на 568 кв. м, будинок охорони на 417 кв. м, а також госпблок площею 191 кв. м. Приблизна вартість усієї резиденції становить близько 400 000 000 рублів.

Крім того, співакові належала елітна квартира в самому серці Москви: двоповерховий пентхаус на Новому Арбаті площею 671 кв. м. Вартість житла, як наголошується, становить приблизно 500 000 000 мільйонів рублів.

Родичі співака можуть отримати у спадок його автомобіль люкс-класу Mercedes Maybach вартістю понад 10 000 000 рублів.

Йосип Кобзон залишив після себе велику сім'ю: у нього залишилися вдова Нінель, двоє дітей та десять онуків.

Нагадаємо, Йосип Кобзон помер сьогодні, на 81 році життя. Останній місяць він провів у лікарні.