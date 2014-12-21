На вечірці в передмісті Чикаго невідомий відкрив вогонь, поранено 10 людей

Як повідомили в неділю в поліції, в результаті інциденту одна людина загинула, щонайменше десяти дістали поранення.

У розпал вечірки, на якій були присутні 100-150 осіб, зав'язалася бійка, після чого якийсь чоловік відкрив безладну стрілянину. В результаті загинув 19-річний юнак.

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Зараз поліція розшукує злочинця. Постраждалих доставлено до лікарні. За словами лікарів, загрози для їхнього життя немає, зазначає ТАСС.