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На військову базу в США впав літак, загинуло четверо осіб

09:14, 31 серпня 2018
Світ
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На військову базу повітряних сил США впав літак / фото umuc.edu

Внаслідок авіакатастрофи загинуло четверо осіб, повідомляє WJHG.

Чиновники кажуть, що аварія сталася близько 10:35 ранку за місцевим часом. Літак Beechcraft (BE-60) летів з міста Толедо, штат Огайо.

Федеральне авіаційне Управління проведе розслідування причин авіаційної події.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Каліфорнії літак впав на автостоянку, загинули п'ятеро людей.

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Теги: #США#катастрофа літака