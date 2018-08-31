На військову базу в США впав літак, загинуло четверо осіб
09:14, 31 серпня 2018Світ
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Причини аврії наразі невідомі.
На військову базу повітряних сил США впав літак / фото umuc.edu
На базу Військово-повітряних сил США у місті Еглін, штат Флорида, впав невеликий приватний літак.
Внаслідок авіакатастрофи загинуло четверо осіб, повідомляє WJHG.
Чиновники кажуть, що аварія сталася близько 10:35 ранку за місцевим часом. Літак Beechcraft (BE-60) летів з міста Толедо, штат Огайо.
Федеральне авіаційне Управління проведе розслідування причин авіаційної події.
Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у Каліфорнії літак впав на автостоянку, загинули п'ятеро людей.
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